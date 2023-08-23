Tepebaşı Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yapılan çalışmalarla sorunsuz bir üstyapı hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ömerağa Mahallesi Kanat Sokak'ta desenli kaldırım çalışması sürerken Batıkent Mahallesi Kumluca Sokak'ta da kaldırım çalışmaları devam ediyor. Eğriöz ve Satılmışoğlu mahallelerinde ise yol bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılırken Çanakkıran Mahallesinde de asfalt çalışmaları için hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.