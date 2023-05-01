Tepebaşı Belediyesi, Vergi Ödemelerinde Mobil Vezne İmkanı Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi, 2023 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak vatandaşlar için vezneye erişim kolaylığı sağlıyor. Vergilerin ikinci taksiti için belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini yapabilecek.

Mobil vezne aracı belirlenen gün ve saatlerde; Batıkent, Şeker, Uluönder, Kumlubel, Ömerağa, Şirintepe, Çamlıca, Sütlüce, Mustafa Kemalpaşa, Yenibağlar, Mamure, Sazova, Güllük, Fatih, İhsaniye ve Hacı Alibey, Fevzi Çakmak, Ertuğrulgazi, Sakintepe, Esentepe, Işıklar, Yeşiltepe, Bahçelievler, Şarhöyük, Zincirlikuyu, Yeni Mahalle, Eskibağlar, Gazipaşa, Hayriye, Zafer, Cumhuriye, Yaşamkent ve Tunalı mahallelerinde hizmet verecek.

Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden ve www.tepebasi.bel.tr internet adresinden 'online işlemler' menüsüne tıklayarak ödeme yapılabileceğini belirtti.