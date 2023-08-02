Tepebaşı Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle 'Hayat Dolu Buluşmalar' başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilecek 'Hayat Dolu Buluşmalar', 16 Ağustos'ta başlıyor. Kadınlara yönelik düzenlenecek etkinliklerde şiddete karşı haklarımız, sağlığımız, sağlıklı iletişim gibi konular ele alınacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilecek 'Hayat Dolu Buluşmalar', 16 Ağustos'ta başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan kadınlara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. AÇEV iş birliği ile gerçekleştirilecek Hayat Dolu Buluşmalar etkinliği de 16 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

"Tepebaşı bölgesindeki kadınlarla buluşuyor, konuşuyor, öğreniyor ve birlikte güçleniyoruz" sloganı ile düzenlenecek etkinlikler, AÇEV'in katkıları ile 10 oturumdan oluşacak. Programın ana başlıkları arasında şiddete karşı haklarımız, sağlığımız, sağlıklı iletişim, evde eşit iş bölümü, tüm çocukları koruyalım gibi konular yer alıyor.

Kadınların programa dahil olmak için, duyuru görselinde yer alan QR kodu taratarak ya da https://tinyurl.com/hdolu linki üzerinden etkinliğe kayıt olmaları gerekecek. Etkinlik hakkında bilgi almak isteyen kadınlar, 0 (222) 211 40 00-8917 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne ulaşabilecek.