Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde de çalışmalar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde devam ediyor.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, Ömerağa Mahallesi Öncü Sokak'ta sürüyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Çamlıca ve Ömerağa mahallelerinde devam ediyor. Muhtelif mahallelerde ise yol bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.