Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt, kilit taş, bordür ve karo çalışmaları birçok mahallede eş zamanlı olarak devam ederken, soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, Ertuğrulgazi Mahallesi İncesu Caddesi'nde, Muttalip ve Ömerağa mahallelerinde devam ediyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Batıkent, Muttalip ve Ömerağa mahallelerinde devam ederken Ömerağa'da desenli kaldırım yapımı da sürüyor. Muhtelif mahallelerde ise yol bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çanakkıran, Mollaoğlu, Aşağı Kartal, Yukarı Kartal, Takmak, Aşağı Söğütönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde ise soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı.