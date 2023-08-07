Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nden Kadınlara Hukuki Destek

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmaları kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti de veriyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara hakları konusunda bilgi verirken adalete erişim desteği de sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmaları kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti de veriyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara hakları konusunda bilgi verirken adalete erişim desteği de sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler de sunuluyor.

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Barosu arasında imzalanan protokol kapsamında da her cuma 10.00-12.00 saatleri arasında kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti veriliyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara adli yardım hizmetleri, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konusunda da bilgilendirmeler yapıyor. Yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlar, Baro Adli Yardım Bürosuna yönlendirilerek adalete erişim desteği sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezindeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor. Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok No: 5/2 adresinde hizmet veren merkezden randevu ve bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.