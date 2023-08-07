Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nden Kadınlara Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarının yanında her cuma, 'Hukuki Danışmanlık' hizmeti de veriliyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara hakları konusunda bilgi verirken, adalete erişim desteği sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarının yanında her cuma, 'Hukuki Danışmanlık' hizmeti de veriliyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara hakları konusunda bilgi verirken, adalete erişim desteği sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede kurulan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan merkezde kadınlara yönelik birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler veriliyor.

Adalete erişim desteği sağlanıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Barosu arasında imzalanan protokol çerçevesinde her cuma saat 10.00-12.00 saatleri arasında kadınlara 'Hukuki Danışmanlık' hizmeti veriliyor. Hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara adli yardım hizmetleri, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Ayrıca yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlar, Baro Adli Yardım Bürosuna yönlendirilerek adalete erişim desteğinden faydalanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezindeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor. - ESKİŞEHİR