Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nden 'Hayat Dolu Buluşmalar' atölyeleri

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliği ile 'Hayat Dolu Buluşmalar' isimli 10 oturumdan oluşacak bir atölye düzenliyor. Atölyelerde kadınların kendilerine iyi bakmaları, iyi iletişim kurmaları, eğitim almaları, iş bulmaları, güçlerini nereden aldıkları, çocukları korumaları, eşit iş bölümü yapmaları, haklarını konuşmaları, sağlıklarını korumaları, şiddete karşı haklarını öğrenmeleri ve ekonomiyi konuşmaları ele alınacak.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliği ile 'Hayat Dolu Buluşmalar' isimli atölyeler düzenlenecek.

Tepebaşı Danışma Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile 'Hayat Dolu Buluşmalar' isimli 10 oturumdan oluşacak bir atölye düzenliyor. 18-60 yaş arası kadınların katılabileceği atölyelerde 'kendimize iyi bakıyoruz', 'iyi iletişim kuralım-iletişimi öğreniyorum', 'eğitime devam edebiliriz', 'iş bulabiliriz', 'gücümüzü nereden alırız', 'tüm çocukları koruyalım', 'evde eşit iş bölümü hepimiz için ve evde kararları birlikte alabiliriz', 'haklarımızı konuşuyoruz', 'sağlığımızı koruyoruz',' şiddete karşı haklarımız var ve ekonomiyi konuşuyoruz' başlıkları ele alınacak.

"Tepebaşı Bölgesindeki Kadınlarla Buluşuyor, Konuşuyor, Öğreniyor ve Birlikte Güçleniyoruz" sloganı ile 5 hafta sürecek atölyeler, 4 Temmuz Salı günü itibariyle başlayacak.

Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşecek atölyelere katılmak isteyenler ve atölyeler hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8917 numaralı telefondan Kadın Danışma Merkezi yetkililerine ulaşabilecek.