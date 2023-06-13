Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerine başladı

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarına başladı. Merkezde kadınlara verilen desteğin yanında eğitim ve atölyeler de düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede kurulan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen merkezde kadınlara yönelik birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler de veriliyor. Haftada 30 kişiye danışmanlık hizmeti verebilen merkez randevu usulü ile çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezindeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak verilecek. - ESKİŞEHİR