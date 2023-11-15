Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri, Belde Evleri'nde kadın kursiyerlerle buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri, Belde Evleri'nde 106 kadın kursiyer ile bir araya gelerek iklim değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler tarafından Belde Evleri'nde eğitim çalışması düzenlendi. Eğitimlerde 'İklim değişikliği, etkileri, nedenleri, çözüm önerileri' gibi konuların yanı sıra 'iklim değişikliği ve ekonomi, sağlıklı yaşam ve beslenme' gibi başlıklarda da önemli bilgiler veriliyor.

Eğitimler Aralık ayı sonuna kadar devam edecek

Fatih Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi ve Hasan Ali Yücel Belde Evinde gerçekleşen eğitimlerde İklim Sözcüleri Begüm Kayalı, Sevim Doğruoğlu ve Serap Küçükyeğen tarafından eğitim verilirken, çalışmalara 106 kursiyer kadın katıldı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, toplumsal değişimlerde kadınların rolü ve etkisi çok önemli olduğu için, iklim değişikliği ile mücadele konusunda da kadınlara büyük rol düştüğünü belirterek, iklim krizinin ve etkilerinin ne kadar ciddi olduğu hakkında bilinçlendirme çalışmalarının Aralık ayı boyunca süreceğini kaydetti.

İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen eğitimlere katılan Belde Evi kursiyeri kadınlar da Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ve Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri gönüllülerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR