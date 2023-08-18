Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ve yöresel ürünleri haftanın her günü vatandaşlarla buluşturuyor. Kadınlar, el emeği ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 7 yılı aşkın süredir kadınların el emeği ürünlerini haftanın her günü kent halkı ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor. El emeği ürünler, haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor.

Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret edilebilecek.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.