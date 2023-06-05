Teoman Zeydan kimdir? Teoman Zeydan kaç yaşında, nereli? Teoman Zeydan hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Teoman Zeydan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Teoman Zeydan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Teoman Zeydan kimdir? Teoman Zeydan kaç yaşında, nereli? Teoman Zeydan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Teoman Zeydan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Teoman Zeydan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Teoman Zeydan kimdir? Teoman Zeydan kaç yaşında, nereli? Teoman Zeydan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
TEOMAN ZEYDAN KİMDİR?
Teoman Zeydan,Yüksekova İlçesi'nde 1965 senesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yüksekova İlçesi'nde bitirdikten sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.
Ticaret hayatına 1987 senesinde başladı. Ticaret hayatında çeşitli gıda ve yapı alanlarında faaliyet göstermekte olan Zeydan, evli ve üç çocuk babasıdır.