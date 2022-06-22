Teoman reklam anlaşması merak ediliyor. Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Teoman, konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcı, konserlerinin yanı sıra diğer işleriyle adından söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı son olarak yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Peki, Teoman reklam anlaşması ne kadar? Teoman hangi marka ile anlaştı, ne reklamında yer alacak? İşte detaylar...

TEOMAN REKLAM ANLAŞMASINDAN NE KADAR KAZANACAK?

Şarkılarıyla adından söz ettiren Teoman, bir markanın reklam yüzü oldu. Bir saat ve gözlük markasıyla anlaşan Teoman, tamı tamına 17 milyon TL'ye imza attı.

TEOMAN HANGİ MARKA İLE ANLAŞTI?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, Teoman bir saat ve gözlük markasının reklam yüzü oldu. Ünlü isim, anlaşma karşılığında da 17 milyon TL kazanacak. Yüklü miktarda para kazanacak olan şarkıcı, yatırımını gayrimenkule yatırma kararı aldı. Cihangir ve çevresinde ev bakmaya başlayan şarkıcı, aynı semtte oturan kızı Zeyno'nun geleceği için de yatırım yapma kararı aldı.

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