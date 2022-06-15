Teoman Koman kimdir? Teoman Koman kaç yaşında vefat etti, nereli? Teoman Koman biyografisi nedir?

Eski Jandarma Genel Komutanı, 3. Ordu Komutanı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarıydı. Peki, Teoman Koman kimdir? Teoman Koman kaç yaşında vefat etti, nereli? Teoman Koman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEOMAN KOMAN KİMDİR?

Teoman Koman (7 Temmuz 1936 – 14 Aralık 2013) Türk asker. Eski Jandarma Genel Komutanı, 3. Ordu Komutanı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı.

ASKERİ KARİYERİ

1956 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle mezun oldu.

27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada'da görev aldı. Ada komutanı Tarık Güryay'ın yaverliğini yaptı, ayrıca emniyet takım komutanıydı.

1978-1981 yılları arasında topçu kurmay albay rütbesiyle Işıklar Askerî Lisesi ve Bursa Garnizon Komutanlığı yaptı. 1981-1985 yılları arasında tuğgeneral, 1985-1989 yılları arasında tümgeneral, 1989-1993 yılları arasında korgeneral, 1993-1997 yılları arasında orgeneral rütbesiyle görev aldı.

Korgeneral rütbesiyle Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı, orgeneral rütbesiyle 3. Ordu ve Jandarma genel komutanlığı yaptı. 1997 yılında, 61 yaşındayken emekliye ayrıldı.

29 Mayıs 2012 tarihinde 28 Şubat soruşturması nedeniyle gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Eylül 2013'te sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi. 14 Aralık 2013'te tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde öldü. Cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

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