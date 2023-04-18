Teoman İki Yabancı şarkı sözleri | İki Yabancı şarkısı DİNLE! Teoman İki Yabancı şarkı sözleri neler?

Teoman İki Yabancı sözleri! İki Yabancı şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, İki Yabancı şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler İki Yabancı şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Teoman İki Yabancı sözleri! İki Yabancı şarkısı sözleri! Teoman İki Yabancı şarkısı DİNLE!

TEOMAN İKİ YABANCI ŞARKI SÖZLERİ!

Yazdan kalma bir günden

Ya da çölde çay filminden

Bir sahne var aklımda

Oyuncular sanki biziz

Mutsuzuz ikimiziz

Kimi aşklar hiç bitmezmiş

Bizimkisi bitenlerden

Sevmeye yeteneksiziz

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız

Hani o güneşin batışı

Bizi tanrıya inandırışı

Şu an o akşam aklımda

Ama çok zaman önceydi

Yaralarımız ağır değildi

Yine de bağışladım ben hep seni

Hem seni hem de kendimi

O kadar yoktun ki

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız

Yazdan kalma birgünden

Yada çölde çay filminden

Benimde sahneler aklımda

Seninkilerden farklı ama

Artık kendini kandırma

Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta

Suçuysa dünyaya atmakta

Neyin bildinki değerini

Benimkini bileceksin

Bunuda tabi mahvedeceksin

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız

İki yabancı, iki yabancı

Birlikte ama yalnız

İki yabancıyız