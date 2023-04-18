Teoman İki Yabancı şarkı sözleri | İki Yabancı şarkısı DİNLE! Teoman İki Yabancı şarkı sözleri neler?
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TEOMAN İKİ YABANCI ŞARKI SÖZLERİ!
Yazdan kalma bir günden
Ya da çölde çay filminden
Bir sahne var aklımda
Oyuncular sanki biziz
Mutsuzuz ikimiziz
Kimi aşklar hiç bitmezmiş
Bizimkisi bitenlerden
Sevmeye yeteneksiziz
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
Hani o güneşin batışı
Bizi tanrıya inandırışı
Şu an o akşam aklımda
Ama çok zaman önceydi
Yaralarımız ağır değildi
Yine de bağışladım ben hep seni
Hem seni hem de kendimi
O kadar yoktun ki
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
Yazdan kalma birgünden
Yada çölde çay filminden
Benimde sahneler aklımda
Seninkilerden farklı ama
Artık kendini kandırma
Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta
Suçuysa dünyaya atmakta
Neyin bildinki değerini
Benimkini bileceksin
Bunuda tabi mahvedeceksin
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız