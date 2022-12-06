İsmini başarıları ile duyuran isimlerden biri olan Teoman Duralı'nın hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı kaç yaşında, nereli? Teoman Duralı hastalığı ne, ne zaman öldü? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. İşte detaylar....

Teoman Duralı kimdir? sorusu, Teoman Duralı'nın ölüm yıldönümü olması sebebiyle gündemde yerini alıyor. Başarılı isim, Teoman Duralı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Teoman Duralı kimdir? Teoman Duralı kaç yaşında, nereli? Teoman Duralı hastalığı ne, ne zaman öldü?

TEOAMAN DURALI KİMDİR?

Şaban Teoman Duralı 7 Şubat 1947 tarihinde Zonguldak'ta doğan 6 Aralık 2021, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk filozof, mütefekkir ve akademisyendir. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi vardır. Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde doğdu. Babası Sabih Duralı, Langaza'da doğdu. Babasının babası, Langaza'da ağır ceza reisi, babasının dedesi ise Gümülcine müftüsüydü. Sabih Bey, 1927'de devlet bursuyla mühendislik eğitimi almak üzere Almanya'nın Chemnitz şehrine gönderildi. Annesi Hilda Kohlschmidt ile Sabih Bey, Chemnitz'te tanışarak 1930 yılında evlenmişti. Hilda Hanım, Protestan kültürüyle yetişmiş, klasik bir Alman'dı. Chemnitz dışına ilk kez lise yıllarında katıldığı bir Bavyera gezisinde çıktı. Koyu bir Alman milliyetçisi olan Hilda Hanım, Türkiye'de hiç mutlu olamamış ve hep vatan hasreti ile yaşamıştır.

Almanya'dan yüksek mühendis olarak Türkiye'ye dönen Sabih Duralı, Genelkurmay Başkanlığı, Kayseri'de uçak, Eskişehir'de tank ve Kırıkkale'de silah fabrikalarında çalıştıktan sonra Türkiye'nin iki termik santralinden biri olan Zonguldak Kozlu'ya tayin edildi. 1954'te Demokrat Parti'den Zonguldak milletvekili seçildi. Teoman Duralı'nın ağabeyi Kaya Duralı, 1931 yılında Chemnitz'te doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Teoaman Duralı, ilkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu.

Teoman Duralı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenciyken Nermi Uygur'un teklifiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında biyoloji felsefesi hakkındaki teziyle felsefe doktoru unvanı aldı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent oldu. 1985'te ABD Pennsylvania State University'de tamamladığı Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı başlıklı çalışmasının ardından 1988'de profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi bilim felsefesi bölümünde, 1995-1997 ile 1999 yıllarında Kuala Lumpur'da International Institute Of Islamic Thought and Civilisation'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi araştırma fonunun mâli desteğiyle Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.

Futbolu çok sevdiğini ve hayatta militanca duygularla bağlandığı tek şeyin Galatasaray olduğunu söylerdi. Babasının anne tarafı Çerkes, baba tarafı Türkmen; annesi Alman, eşi Fransızdır. Evli ve iki çocuk babasıydı. Teoman Duralı, 6 Aralık 2021'de İstanbul'daki evinde kanser nedeniyle öldü. 7 Aralık 2021 tarihinde Fatih Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi