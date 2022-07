Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen olan Teoman Duralı'nın hayatı merak edildi. Peki, Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duralı kaç yaşındaydı, nereli? Teoman Duralı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Şaban Teoman Duralı (7 Şubat 1947, Zonguldak - 6 Aralık 2021, İstanbul), Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi vardır.

Prof. Dr. Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde doğdu. Babası Sabih Duralı, Mustafa Kemal Atatürk'ın meşhur çocukluk anısında kargaları kovaladığı dayısının çiftliğinin bulunduğu Langaza'da doğdu. Babasının babası, Langaza'da ağır ceza reisi, babasının dedesi ise Gümülcine müftüsüymüş.

Sabih Bey, 1927'de devlet bursuyla mühendislik eğitimi almak üzere Almanya'nın Chemnitz şehrine gönderildi. Teoman Duralı'nın annesi Hilda Kohlschmidt ile Sabih Bey, Chemnitz'te tanışarak 1930 yılında evlenmiş. Hilda Hanım, Protestan kültürüyle yetişmiş, klasik bir Alman'mış. Chemnitz dışına ilk kez lise yıllarında katıldığı bir Bavyera gezisinde çıkmış. İstanbul'da ilk kez deniz ile karşılaşmış. Koyu bir Alman milliyetçisi olan Hilda Hanım, Türkiye'de hiç mutlu olamamış ve hep vatan hasreti ile yaşamış.

Almanya'dan yüksek mühendis olarak Türkiye'ye dönen Sabih Duralı, Genelkurmay Başkanlığı, Kayseri'de uçak, Eskişehir'de tank ve Kırıkkale'de silah fabrikalarında çalıştıktan sonra Türkiye'nin iki termik santralinden biri olan Zonguldak Kozlu'ya tayin edilmiş. Sabih Duralı, 1954'te Demokrat Parti'den Zonguldak milletvekili seçilmiş.

Teoman Duralı'nın ağabeyi Kaya Duralı, 1931 yılında Chemnitz'te doğmuş. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş ve Millî İstihbarat Teşkilatı'na girerek "gizli" görevlerde bulunmuş.

Teoman Duralı, ilkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünden mezun oldu.

AKADEMİK HAYATI

Teoman Duralı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenciyken Nermi Uygur'un teklifiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında biyoloji felsefesi hakkındaki teziyle felsefe doktoru unvanı aldı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent oldu. 1985'te ABD Pennsylvania State University'de tamamladığı Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı başlıklı çalışmasının ardından 1988'de profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi bilim felsefesi bölümünde, 1995-1997 ile 1999 yıllarında Kuala Lumpur'da International Institute Of Islamic Thought and Civilisation'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi araştırma fonunun mâli desteğiyle Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.

Bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi senatosunun 2016 yılında aldığı karar uyarınca Teoman Duralı'ya verilen fahrî doktorluk pâyesinin takdim töreni, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Duralı ölümünden önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi'nde felsefe bölümlerinde ders veriyordu. Ayrıca Kutadgubilig felsefe-bilim araştırmaları dergisinin yayın yönetmenliğini de yapmaktaydı. Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Teoman Duralı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini bilmektedir Duralı ölümünden kısa bir süre öncesine kadar TRT 2 ekranlarında Felsefe Söyleşileri başlıklı bir programı yapmaktaydı.

ÖZEL HAYATI

Futbolu çok sevdiğini ve hayatta militanca duygularla bağlandığı tek şey Galatasaray olduğunu söylerdi. Babasının anne tarafı Çerkes, baba tarafı Türkmen; annesi Alman, eşi Fransız'dır. Evli ve iki çocuk babasıydı.

Teoman Duralı, kanser neticesinde 6 Aralık 2021'de İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. 7 Aralık 2021 tarihinde Fatih Camiî'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Âşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

KİTAPLARI

Öyle Geçer ki Zaman: Teoman Duralı kitabı, 2020, ISBN 978-6057717443

Hayatın Anatomisi: Canlılar bilimi felsefesi, evrim ve ötesi, 2020, ISBN 978-9759959050

Felsefe Bilimin Odağında Metafizik, 2019, ISBN 9786052021880

Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi Evrim ve Ötesi, 2018, ISBN 978-9759959050

Omurgasızlaştırılmış Türklük, 2017, ISBN 978-9759955472

Sorun Çağının Anatomisi: Çağımızın Felsefece Teşrihi, 2009, ISBN 978-6054056125

Çağdaş Küresel Medeniyet, 2006, ISBN 978-9759955564

Felsefe-Bilimin Doğuşu: Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu, 1995, ISBN 978-9759956967

A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint (1996)

Canlılar Sorununa Giriş: Biyoloji Felsefesiyle İlgili Araştırımı, 2018, ISBN 978-9751491138

Biyoloji Felsefesi, ISBN 978-9757568858

Felsefe Bilimin Odağında Metafizik, 2019, ISBN 978-6052021880

Aklın Anatomisi: Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi, 2010, ISBN 978-9759953935

Kutadgubilig Türkçenin Felsefe Sözlüğü, 2013, ISBN 978-975-995-406-2

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982)

Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992)

Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996)

Gılgamış Destanı, 2007, ISBN 978-975-995-536-6

Sorun Nedir?, 2006, ISBN 978-625-7660-79-2

Felsefe-Bilim Nedir, 2006, ISBN 978-975-995-532-8

Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyeti, 2006, ISBN 978-9759959838

Felsefe - Bilim'e Giriş, 1999, ISBN 978-9757206200

Teoman Duralı'yla Üç Konuşma / Bilim - Felsefe - Evrim Teorisi

Sorun Çağının Anatomisi

Deniz ve Kaşiflik (şiir)