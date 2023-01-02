Teo Montez: Müzik En İyi Terapidir

Müziğine en iyi terapi olduğunu, küçük yaşlardan beri şarkılardan ilham aldığını belirten Montez, müzik sektöründe yer almasının kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti: "Kariyer hayatım boyunca farklı mekanlarda DJ'lik yaptım. Antalya'daki gece mekanları, ev partileri; bunlar arasında yer alıyor. Süreç boyunca müziğin ne kadar özel bir yapısı olduğunu fark ettim. Çünkü sahne aldığımda sadece dinleyicilerin mutlu olmasını sağlamıyordum. Fark ettim ki ben de mutlu oluyorum. Üzüldüğümde kendimi iyi hissediyorum, enerji kazanıyorum. Müzik, insan için en iyi terapidir. Bu nedenle müzik sektöründe profesyonel bir şekilde çalışmalarıma devam edeceğimi söyleyebilirim."

Her Zaman Müziğe Sığınıyoruz

Müziğin insan için her zaman en güvenli sığınak olduğunu belirten Teo Montez, bu husus üzerinde durarak şu sözlerle açıklamalarda bulundu: "Bizim için nihai sığınak müzik. Çünkü şarkıların çok özel bir gücü var ve insanın kendisini benzersiz hissetmesini sağlıyor. Bir şarkı dinlediğinizde bulunduğunuz atmosferden sıyrılıyor, farklı bir dünyanın kapılarını aralamaya başlıyorsunuz. 15 yaşımdan beri DJ'lik yapıyorum, son zamanlarda da single çıkarıyorum. Fark ettim ki bu çalışmaların her biri müzik sektöründe kendime daha fazla yer bulmamı sağlamış. Kariyer hayatım boyunca otellerde, turistik mekanlarda, ev partilerinde yer aldım. Müzik sektöründe profesyonel çalışmalarda bulundukça müziğin benim için en iyi sığınak olduğunu fark ettim."

Mutsuzken de Sevinçliyken de Şarkılar Yoldaşımız

İnsanların mutsuzken de sevinçliyken de şarkı dinlediğini, şarkıların insanların yoldaşı olduğunu belirten Teo Montez, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Müzik sektöründe yer alan birçok kişi, müziğin gücünün farkına varmış durumda. Biz sanatçılar olarak belirli bir proje üzerinde çalışırken çok mutlu oluyoruz. Bir de şarkılarımızı hayranlarımız dinlediğinde, mutluluk seviyemiz artıyor. Çünkü bu sayede bir başka insanın da mutlu olmasını sağlıyoruz. Bu hususların her birini düşündüğümde müzik sektörünün benim için değeri artıyor. Şu anda yeni bir single üzerinde çalışıyorum. Single klip aşamasında. Yeni yılda single'ı hayranlarımla buluşturacağım."