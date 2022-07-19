TENGRİ ne demek? TENGRİ anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen TENGRİ kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, TENGRİ anlamı ne? TENGRİ ne demek?

TENGRİ NE DEMEK

Tengricilik, Göktengri inancı veya Göktanrı inancı, Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.