TENGRİ ne demek? TENGRİ anlamı ne? - Haberler

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TENGRİ ne demek? TENGRİ anlamı ne?

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TENGRİ ne demek? TENGRİ anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan TENGRİ, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, TENGRİ ne demek? TENGRİ anlamı ne? İşte, TENGRİ kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen TENGRİ kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, TENGRİ anlamı ne? TENGRİ ne demek?

TENGRİ NE DEMEK

Tengricilik, Göktengri inancı veya Göktanrı inancı, Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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