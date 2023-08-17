Tenerife Adası orman yangını son durum ne? İspanya'nın turistik cenneti Tenerife Adası'ndaki orman yangınları kontrolden çıktı!

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı. Geniş alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgeden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Öte yandan adadaki dağlara giden yollar ise kapatıldı. Peki, Tenerife Adası orman yangını son durum ne? İşte detaylar…

İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki orman yangını yayılmaya devam ediyor. Bölgedeki yangında şu ana kadar binlerce hektarlık alan küle dönerken dağlara giden yollar da kapatıldı. Peki, Tenerife Adası orman yangını son durum ne? İşte detaylar…

TENERİFE ADASI ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Tenerife Adası'nın İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda yer alan tabiat parkında salı günü başlayan orman yangını hızla büyümeye devam ediyor. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, Tenerife'nin başkenti Santa Cruz'da düzenlediği basın toplantısında yangının kontrol altına alınamadığını ifade etti. Clavijo, "Önceliğimiz yangının yayılmasını engellemek ve yerel halkın evlerini korumak" açıklamasında bulundu.

Yangın sonucu şimdiye kadar 1800 hektarlık alan tahrip oldu. İtfaiye ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının yayılmasını önlemek için 14 yangın söndürme uçağı, 1 deniz uçağı ve 250 itfaiye ve askeri personel bölgeye gönderildi. Ayrıca bugün 2 ek uçağın daha sevk edileceği açıklandı. Yangının 22 kilometre genişliğe kadar yayılması nedeniyle herhangi bir can kaybını önlemek amacıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Teide Yanardağı dahil adadaki tüm dağlara giden yollar kapatıldı.

150 KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Adanın kuzeydoğusunda çoğunlukla çiftçilerin ve turistlerin olduğu az nüfuslu bölgelerden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.