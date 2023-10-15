Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretimde önemli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Teneffüsler 20 dk mı oldu? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırıldı. Peki, Teneffüsler 20 dk mı oldu? Teneffüsler kaç dakika oldu, ne kadar olacak?

Teneffüsler 20 dk mı oldu? Teneffüsler kaç dakika oldu, ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı!

Teneffüsler 20 dk mı oldu? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni değişiklikler ile birlikte gündeme geldi ve arama motorları üzerinde araştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri

TENEFFÜSLER 20 DK MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.

SINIF GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.