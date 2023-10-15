Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda teneffüs süresi değişti mi ve teneffüsler kaç dakika olduğu merak ediliyor. Teneffüs süresi MEB tarafından değiştirildi. Teneffüs süresi uzatıldı mı, kısaltıldı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Okullarda teneffüs süresi kaç dakika oldu? Teneffüs süresi uzatıldı mı, kısaltıldı mı? Teneffüs süresi MEB değiştirildi mi?

Teneffüs süresi MEB: Okullarda teneffüs süresi kaç dakika oldu? Teneffüs süresi uzatıldı mı, kısaltıldı mı?

Teneffüs sürelerinin değiştiğini açıklayan MEB, teneffüs sürelerini uzattığını duyurdu. Teneffüs süresi yönetmeliği yayınlandı mı ve ne zaman geçerliği olacağı araştırılıyor. Okullarda teneffüs süresi kaç dakika oldu ve dersler kaç saat olacağı sık sık gündeme geliyor. Okullarda teneffüs süresi kaç dakika oldu? Teneffüs süresi uzatıldı mı, kısaltıldı mı? Teneffüs süresi MEB değiştirildi mi? Detaylar haberimizdedir…

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olmasına karar verdi. Bu kapsamda Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.