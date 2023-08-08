Tendürek Dağı'nda Kültür ve Turizm Festivali Düzenlenecek

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde Çaldıran Belediyesi tarafından 'Çaldıran Krater Gölü Kültür ve Turizm Festivali' düzenlenmesi planlanıyor. Festivalde foto safari, kano, yamaç paraşütü gibi etkinlikler yer alacak.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu geçen yıl teröristlerden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde Çaldıran Belediyesi tarafından "Çaldıran Krater Gölü Kültür ve Turizm Festivali" düzenlenmesi hedefleniyor.

Volkanik yapıları ve zorlu coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 3 bin 500 rakımlı Tendürek bölgesinde, güvenliğin sağlanmasıyla artık hayvan sürülerinin ve kuşların sesi yankılanıyor.

Yöre sakinlerinin verimli yaylalarında büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini güvenle otlattığı bölgenin, turizme kazandırılması amacıyla da çalışma yürütülüyor.

Çaldıran Belediyesi, bir bölümü sınırları içinde yer alan Tendürek Dağı'ndaki doğal güzellikleri tanıtmak ve bölgenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla festival hazırlığı yapıyor.

Ağustosun son haftasında düzenlenmesi planlanan "Çaldıran Krater Gölü Kültür ve Turizm Festivali" için bölgede incelemelerde bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AA muhabirine, yıllardır saklı kalan güzellikleri herkesin görmesini istediklerini söyledi.

Düzenleyecekleri festivalle bu hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirten Ensari, güvenliğin sağlandığı, insanların güvenle dolaşabildiği bölgede birçok etkinliğin yapılacağını anlattı.

"Herkesi davet ediyoruz"

Tendürek'in önemli bir destinasyon olacağını vurgulayan Ensari, şöyle konuştu:

"Şu anda tamamen terörden arındırılan, hayvanların otlatıldığı, insanların özgürce gelebildiği Tendürek'teyiz. Buranın turizme kazandırılması için çalışmalara başladık. Birkaç gün içinde burada güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz. Gençliğe, ilçemizin turizmine yönelik bir festivale hazırlanıyoruz. Bu festivalle Tendürek'i en güzel şekilde ülkemize, dünyaya tanıtmış olacağız. Belediye olarak festivalin ilkini yapacağız ve bunu gelenekselleştireceğiz. Festivalde foto safari, kano, yamaç paraşütü, kumda snowboard, müzik dinletisi gibi etkinlikler olacak. Büyük Tendürek ve Küçük Tendürek arasında böyle şeylere hazırlanıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz."

"Artık hayvanları özgürce otlatıyoruz"

Bölgede hayvanlarını otlatan Ahmet Demir ise bölgenin terörden arındırılmasıyla kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Tendürek bölgesinde verimli otlakların olduğunu dile getiren Demir, "Şükürler olsun buralarda artık terör bitti. Biliyoruz ki devletimiz, askerimiz arkamızda. Hayvanlarımızı buralardaki verimli yaylalara getirebiliyoruz. Korkmadan, endişe etmeden bu dağların tepelerine kadar hayvanlarımızla çıkabiliyoruz. Daha önce bu mümkün değildi. Allah devletimizi, askerimizi var etsin. Onların sayesinde buralar bizlerin hizmetine sunuldu." ifadelerini kullandı.