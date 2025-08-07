TEMU yasaklanacak mı? TEMU Türkiye'de kapatıldı mı?

TEMU, yurt dışından uygun fiyatlı ürünler sunan bir alışveriş platformu olarak Türkiye'de kısa sürede popüler hale geldi. Ancak bazı ürünlerin kalitesine ve sertifika eksikliklerine dair şikayetlerin artması, "TEMU Türkiye'de yasaklandı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Ticaret Bakanlığı ise konuya dair net bir açıklama yaptı. Peki, TEMU yasaklanacak mı?

TEMU YASAKLANACAK MI?

TEMU Türkiye'de hâlen erişime açık ve alışveriş işlemleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda TEMU'ya yönelik herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır.

TEMU TÜRKİYE'DE KAPATILDI MI?

1 Nisan 2025'te yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeye göre, yurt dışı merkezli e-ticaret firmalarının Türkiye'de yasal temsilcilik açmaları zorunlu hale geldi. Bu çerçevede TEMU'nun da Türkiye'de bir temsilcilik oluşturması ve belirli ticari yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. TEMU yetkilileri bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve yasal düzenlemelere uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti.