Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri kimler 2023? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Konferans Ligi rakipleri kim oldu?
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Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu. Bunun ardından temsilcilerimizin tüm rakipleri kimlerdir merak edildi. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? İşte detaylar...
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu. Peki, Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri kimler 2023? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Konferans Ligi rakipleri kim oldu? İşte bilgiler...
TEMSİLCİLERİMİZİN KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ KİMLERDİR?
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor'un rakibi ise CFR Cluj oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova); Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor ise CFR Cluj (Romanya) ile karşı karşıya gelecek.
- Adana Demirspor'un rakibi : CFR Cluj
- Beşiktaş'ın rakibi : Tirana-Dinamo Batumi maçının kazananı ile
- Fenerbahçe'nin rakibi : La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau kazananı ile
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.