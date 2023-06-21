Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri kimler 2023? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Konferans Ligi rakipleri kim oldu?

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu. Bunun ardından temsilcilerimizin tüm rakipleri kimlerdir merak edildi. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takım? İşte detaylar...