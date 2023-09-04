Temmuz ve Ağustos enflasyon rakamları! 2 aylık enflasyon oranı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından son 2 aylık enflasyon oranları araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Temmuz ve Ağustos enflasyon rakamı araştırılmaktadır. Son iki ayın enflasyon rakamları merak konusu oldu. Peki, 2 aylık enflasyon oranı nedir? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94'e yükseldi.

2 AYLIK ENFLASYON ORANI NEDİR?

TÜFE'deki (2003=100) değişim ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.