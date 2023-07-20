Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Temmuz 2023 faiz kararı açıklandı mı? Sorusu, yapılacak olan açıklama tarihinin gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Gözler Merkez Bankası tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, Temmuz faiz yüzde kaç oldu? Temmuz 2023 faiz kararı açıklandı mı? SON DAKİKA Temmuz 2023 faiz kararı ne oldu?

Temmuz faiz yüzde kaç oldu sorusu, Temmuz 2023 faiz kararını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Daha öncesinde faiz kararının 20 Temmuz saat 14:00'da faiz kararının açıklanacağı bildirilmişti. Peki, Temmuz faiz yüzde kaç oldu? Temmuz 2023 faiz kararı açıklandı mı? SON DAKİKA Temmuz 2023 faiz kararı ne oldu?

TEMMUZ FAİZ YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkardı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.