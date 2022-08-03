Temmuz enflasyon açıklandı! Enflasyon yüzde kaç oldu? Enflasyon arttı mı, azaldı mı?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Peki, Temmuz enflasyon açıklandı? Enflasyon yüzde kaç oldu?

TEMMUZ ENFLASYON AÇIKLANDI!

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 arttı, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.