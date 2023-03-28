En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam var mı 2023? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

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Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Detaylar...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yağacağı görüşme öncesi asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Tarih veren Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti'de görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak tarihi duyurdu. Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

Öte yandan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.