Temmuz ayında kaç konut satıldı? TÜİK AÇIKLADI! Konut satışı en çok hangi ayda oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Konut satışlarının en yoğun olduğu ayın hangisi olduğu da raporda belirtildi. Peki, Temmuz ayında kaç konut satıldı? Konut satışı en çok hangi ayda oldu? İşte detaylar...

Türkiye genelinde Temmuz ayında kaç konut satıldığı TÜİK tarafından açıklandı. Vatandaşlar tarafından TÜİK'in açıkladığı veriler araştırılmaktadır. Konut satışı en çok hangi ayda oldu merak konusu oldu. Peki, Temmuz ayında kaç konut satıldı? Konut satışı en çok hangi ayda oldu? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYINDA KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞI EN ÇOK HANGİ AYDA OLDU?

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti. Temmuzda Türkiye'den en çok ev alan yabancı ise 772 konutla Ruslar oldu.