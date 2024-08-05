Üye Girişi
Haberler

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI: Temmuz ayında enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI: Temmuz ayında enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı? Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki değişim oranını gösteren enflasyon verileri, ekonomi çevrelerince yakından takip ediliyor. Temmuz ayı enflasyon oranları, ülke ekonomisinin genel seyrini belirleyecek önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti. Peki, Temmuz ayında enflasyon kaç oldu?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI: Temmuz ayında enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı?

ENFLASYON ARTTI MI?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title