TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu. Her ay düzenli olarak yapılan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı Temmuz ayının kaçında gerçekleşecek? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? sorularının cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ekonomik beklentiler ve piyasaların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı faiz kararını belirlemek için toplanıyor. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yılın ilk yarısındaki Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı için %45, Şubat ayı için %45, Mart ayı için %50, Nisan ayı için%50, Mayıs ayı için %50 ve Haziran ayı da %50 olarak açıklandı.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bu ay, 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.