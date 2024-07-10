TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ekonomik beklentiler ve piyasaların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı faiz kararını belirlemek için toplanıyor. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ilk yarısındaki Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı için %45, Şubat ayı için %45, Mart ayı için %50, Nisan ayı için%50, Mayıs ayı için %50 ve Haziran ayı da %50 olarak açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bu ay, 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.