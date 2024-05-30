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2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

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Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Yapılacak olan zammın miktarı henüz netleşmedi. Bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor.

Memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılacak zam miktarı merak konusu oldu. Yeni zamla birlikte maaşlarda ne kadar artış olacağı bekleniyor. Enflasyon ve durmadan artan hayat pahalılığı karşısında aylıkları her geçen gün daha da eriyen emeklilerin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta netleşecek. Merkez Bankası anketleri TÜFE'nin mayısta yüzde 3.04, haziranda yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.

2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE OLACAK?

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak. Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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