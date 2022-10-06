Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Temmuz ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Temmuz ayı hangi burç? Temmuz hangi burç oluyor? Temmuz ayında doğanlar hangi burç? Temmuz ayında doğanların burç özellikleri!

Temmuz ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Temmuz ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Temmuz ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı hangi burç? Temmuz hangi burç oluyor? Temmuz ayında doğanlar hangi burç? Temmuz ayında doğanların burç özellikleri!

TEMMUZ AYI HANGİ BURÇ?

Temmuz ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar yengeç burcu olurken,23 Temmuz - 22 Temmuzgünü doğan kişiler aslan burcu oluyor. Temmuz ayında doğan kişiler aslan veya yengeç burcu özelliği taşır. Temmuz ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Artık yaz geldi, havalar ısındı, tatiller başladı, deniz sezonu açıldı, miskinlik, tembellik diz boyu. Doğanın renkleri artık daha canlı, daha parlak. Her şey adeta ben buradayım dermişçesine sergileniyor. Aslan burcu için ilk akla gelenler bunlar. O canı istemediği, çekmediği sürece çalışmayı sevmez, hayatın tatlı, renkli, eğlenceli, parlak taraflarıyla ilgilenmeyi sever.

Bir söz vardır "Aslan yattığı yerden belli olur" diye. İşte aslan burçlarımıza bu söz cuk oturmakta. Sabit bir burç olduğu için oradan oraya koştursun etsin sevmez. Yattığı, serildiği yerden olayları seyretsin, her şeyin merkezinde olsun ve oturduğu yerden olayları yürütsün. Yalnız olayları yürütürken de "ben buradayım" edasıyla gözleri sürekli üzerine çeksin. Güneş, astrolojide ego demektir ve aslanın yöneticisidir. Bu yüzden aslan ve ego kelimelerini hep bir arada duyarız. İlgi görmeyi, iltifat almayı, pohpohlanmayı bu yüzden severler. Aslan burcunun egolarını okşadığınız sürece onun en sakin hali ile zaman geçirebilirsiniz ama ne zaman eleştirmeye kalksanız, pençelerini çıkartıp, kükremeye başlayabilir.

Ateş elementine bir burç olduğundan, sıcak ve spontane ilişkiler kurar. Eril bir burçtur, bu yüzden gizli saklı hareket etmez veya içine atmaz, ne hissediyorsa ne düşünüyorsa direk söyler. Yalnız bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilir. Çünkü öncelik her zaman onun egosu ve nasıl hissettiğindedir.

Sosyaldir, eğlenmeyi, eğlenceyi, spot ışıkları altında olmayı sever. İtibar ve güç kazanmak onlar için önemlidir. Bu sayede merkezde olmaya devam edebilirler. Yengeç gibi duyguları ve hareketleri değişken değildir. Söylediği ve yaptığı şeyde nettir. Mevcut düzenin korunmasını ister.

İyi yönetici olmalarının yanı sıra iyi birer organizatördürler. Çok rahat çekip, çevirir, insanları bir araya getirir bir şeyler sunarlar. Özellikle işin içinde, keyif, mutluluk, eğlence var ise yaptıkları organizasyonda daha çok başarılı olurlar. Çok kolay sinirlenmezler fakat sinirlendikleri anda sesleri, hareketleri sizi şaşırtan derecede ön plana çıkar. Sadece eğlence, keyif verici anlar, yöneticilikleri ile merkezde olmayı değil, kızdıkları zaman da merkezde olmayı, gözleri üzerine çekmeyi çok rahat başarırlar.

Cömert ve eli açıktır. Gizlemeyi, saklamayı sevmezler, paylaşırlar ama hainlik hissetlikleri anda güçlü bir düşmana dönüşürler. Lüks ya da lüks gibi görünen, kendini gösteren, vitrin olarak çekici, renkli, ışıltılı şeyleri severler.

Kendine güvenleri tamdır ve eline aldıkları işi bitirene kadar bırakmazlar. Olayları değerlendirirken objektiftirler, dürüstlük onlar için çok önemlidir fakat oldukça hırslıdırlar. İnandıkları konu ne ise sonuna kadar iddialı bir şekilde savunurlar. Yenilgi kelimesi onların lügatinde yer almayan kelimelerden bir tanesidir.

Medical astrolojiye göre; Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtı be sırtın 2 yanını, dolaşım sistemiyle ilgilidir. Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflarını ilgilendiren tüm hastalıklar, sırt ağrısı, kalp çarpıntısı, kalp sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma aslan burcunu ilgilendiren başta gelen rahatsızlıklardır.

Hayattaki Amaçları

Bireysel olmayı öğrenmeli

İsteklerinin peşinden gidebilmeli

Özgüveni geliştirmeli

Risk almayı öğrenmeli

Yaşamdan zevk almayı öğrenmeli

Baskıya boyun eğmeyi bırakmalı

Dışarıdan motivasyon beklemek yerine kendi iç dinamiklerini kullanmak

Eyleme geçmede geç kalmak

Yüzleşmelerden kaçmayı bırakmak

Aşırı ayakları yere basmayan hayallerden kaçabilmeli

Sevmeyi öğrenmeli, kalbini açık tutmalı,

Beyin- kalp uyumunu öğrenmesi gereklidir, her şey mantıkla çözülmez

Düşünceler mi hisler mi ikilemine çözüm bulmalıdır

Aslan Burcuna Uygun Meslekler

Profesyonel sporcu, gayrimenkul danışmanı, mimar, mağazacı, otel yöneticisi, kapıcı, model, terzil, reklamcı, cerrah, cezai soruşturmacı, dansçı, işletmeci, politikacı, aktör, yönetmen, organizatör, müdür, animatör, rehber.

Aslan Kadınının Diğer Burçlarla İlişkisi

Aslan Kadını- Koç Erkeği: Cazip

Aslan Kadını- Boğa Erkeği: Dürüst aşk

Aslan Kadını- İkizler Erkeği: Kahkaha dolu

Aslan Kadını- Yengeç Erkeği: Sevgi dolu

Aslan Kadını- Aslan Erkeği: Birbirine yardımcı

Aslan Kadını- Başak Erkeği: Zor ortaklık

Aslan Kadını- Terazi Erkeği: Çok mutlu

Aslan Kadını- Akrep Erkeği: Egoizm yüzünden şok

Aslan Kadını- Yay Erkeği: Çok güçlü

Aslan Kadını- Oğlak Erkeği: Kısa unutulmaz

Aslan Kadını- Kova Erkeği: İnanılmaz zor

Aslan Kadını- Balık Erkeği: Çok parlak

Aslan Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

Aslan Erkeği- Koç Kadını: Duygusal

Aslan Erkeği- Boğa Kadını: Sert aşk

Aslan Erkeği- İkizler Kadını: Şehvetli

Aslan Erkeği- Yengeç Kadını: Duygusal

Aslan Erkeği- Aslan Kadını: Birbirine yardımcı

Aslan Erkeği- Başak Kadını: Fikir dayanışması

Aslan Erkeği- Terazi Kadını: Hareketli

Aslan Erkeği- Akrep Kadını: Cazibeli

Aslan Erkeği- Yay Kadını: Dürüst sadık

Aslan Erkeği- Oğlak Kadını: Ayrı dünyalar

Aslan Erkeği- Kova Kadını: Birbirine cömert

Aslan Erkeği- Balık Kadını: Romantik