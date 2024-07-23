Temmuz ayı faiz kararı ne olur, faiz sabit kalır mı? 23 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz 2024 için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bekleniyor. İç piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip olan TCMB, politika faizini bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacak. Banka, geçen yıl haziran ayından bu yana sıkı para politikası uyguluyor ve en son mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faiz oranını sabit tutmuştu. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayı faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, Temmuz ayı faiz kararı ne olur? Temmuz ayı faiz kararı sabit kalır mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR, SABİT KALIR MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Temmuz Salı günü yani bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi sonuçlarına göre, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak hesaplandı.

Geçen ay yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde 23 Temmuz yani bugün toplanacak. Faiz kararının saat 14.00'te açıklanması planlanıyor.