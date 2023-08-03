TEMMUZ AYI ENFLASYON AÇIKLANDI! Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon yüzde kaç oldu?

TÜİK temmuz ayı enflasyon oranlarını vatandaş ile paylaştı. Türkiye'de gündem olan enflasyon oranları ise merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranını açıklamasının ardından Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon yüzde kaç oldu? araması yapıldı. Detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.