Temmuz ayında dul ve yetim maaşına yapılan zam ile birlikte maaşlar ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Farklı yüzdelik rakamlar ile ödenmekte olan dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? merak edilen rakamları hesapladık. Detaylar haberimizde.

Temmuz ayı dul ve yetim maaşı, birçok ücrete yapılan zam ile birlikte gündeme geldi ve bu nedenle Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorgusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim maaşına zam yapıldı mı? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı kaç yatacak?

TEMMUZ AYI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Dul ve yetim aylığı için ödenmekte olan ücretin miktarı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Yapıla yeni zamların ardından emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Böylece Dul ve yetim aylığı da en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken ödenecek olan miktar 5.625 liraya yükseldi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR SOSYAL YARDIM ALACAK MI?

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez.