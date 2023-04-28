Temmuz ayı içerisinde asgari ücret zam gelecek mi ve 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu soruları gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayı asgari ücrete zammı hakkında bilgi verdi. Peki, Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar? 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu ve Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar ve 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar? 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRETE ZAMMI NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında seçimden önce asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda dair açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz." dedi.

Gündeme ilişkin konularda önemli değerlendirmelerde bulunan Bilgin, en merak edilen asgari ücrete ek zam konusu hakkında da konuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında iyileştirme yapıldığını aktaran Bakan, "Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle." dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Bilgin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum."