Temmuz ayı ABD enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ABD enflasyon oranı yüzde kaç?

ABD'nin Temmuz ayına ait enflasyon oranı merakla bekleniyor. 2023 yılı Temmuz ayı için belirlenecek enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı ve yüzdelik diliminin ne olacağı hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

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ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. Haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, kısa vadeli enflasyon beklentisi üçüncü aya taşınarak en düşük seviyesini kaydetti. Ortalama enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

TEMMUZ AYI ABD ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacaktır.

HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE AÇIKLANMIŞTI?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı tarih duyurulmuştu. ABD 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanmıştı. Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu bildirdi.