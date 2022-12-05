Temmuz-Aralık 2022 enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz Aralık enflasyon beklentisi 2022!

Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 yıllık yüzde ise 84,39 olarak kaydedildi. Peki, Temmuz Aralık 2022 enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz Aralık enflasyon farkı beklentisi 2022!

Temmuz Aralık 2022 enflasyon beklentisi! Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 yıllık yüzde ise 84,39 olarak kaydedildi. Peki, Temmuz-Aralık 2022 enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz Aralık enflasyon farkı beklentisi 2022 detayları haberimizde...

TEMMUZ ARALIK 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.

Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.

Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.990 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803

ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPTI

Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, CNN Türk ekranlarında enflasyon rakamlarının asgari ücret zammına yansımasını değerlendirdi. Bayram enflasyon rakamlarına göre canlı yayında hesaplama yaptı.

Bayram'ın açıklamaları şöyle:

"Enflasyonda baz etkisinden dolayı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Asgari ücrette tam olarak enflasyona göre bir belirleme yapılmıyor. Asıl ücret pazarlık masasından çıkıyor. Ama hükümet kanadından gelen 'Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamalarından dolayı enflasyona göre bir fiyat artışı olacağını duyuyoruz.

"EN AZ YÜZDE 32'LİK BİR FARK GÖRÜLÜYOR"

Geçen dönemde yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Ancak o dönemde enflasyon yüzde 42 idi. Yani yüzde 12'lik asgari ücretin almadığı bir fark var. Yine kasım ayı enflasyonu yüzde 62. Bir önceki dönemdeki enflasyon yüzde 42 idi. Böylece almadığı 20 puanlık farkla beraber asgari ücretlinin yüzde 32'lik bir fark var. Geçen yılın kasım ayına göre enflasyon yüzde 84, aralık ayına göre yüzde 62. Aralık ayını baz almamız lazım. Bu açıklamalara göre, yani enflasyon farkını baz alacaksak en az yüzde 32'lik fark görülüyor.

"8 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR"

Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için."