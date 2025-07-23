Temmuz 2025'te asgari ücrete zam var mı? SON DURUM! Asgari ücrete Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, "Temmuz 2025'te asgari ücrete zam var mı?" sorusuna cevap arayan vatandaşlar için belirleyici olmaya başladı. Son günlerde sıkça sorulan "Temmuz 2025'te asgari ücrete zam var mı?" sorusu, özellikle özel sektör çalışanları ve dar gelirli vatandaşlar arasında endişe yaratıyor. Peki, Temmuz 2025'te asgari ücrete zam var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2025'te net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, yıl boyunca geçerli olacak şekilde planlandı.

TEMMUZ 2025'TE ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenmişti. Bu artış, yüzde 30'luk bir zam anlamına gelmişti. Ancak yılın ilk yarısında yaşanan yüksek enflasyon, çalışanların alım gücünü ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, Temmuz ayında asgari ücrete zam ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete zam konusunda "enflasyon verilerine göre değerlendirme yapılabileceğini" ifade etti. Bakan, "Şu anda ara zam gündemimizde yok ancak ekonomik veriler sapma gösterirse gerekli adımlar atılır," dedi. Bu açıklama, zammın tamamen ihtimaller dahilinde olduğunu ortaya koyuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz toplanmadı ve resmi bir ara zam takvimi açıklanmadı.