Temettü ne zaman hesaba geçer? Temettü dağıtımı ne zaman banka hesabına geçer?

Temettü ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Temettü elde edilen kardan pay alma hakkıdır. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir. Ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz. Temettü dağıtımı ne zaman banka hesabına geçer?

TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Hisse senedine sahip olduğunuz şirket, Nakit Temettü (kar payı) dağıtırsa hesaba aynı gün için geçer. Ziraat Bankası'nın bilgilerine göre nakit temettü tutarları, Takasbank tarafından üye hesaplarına alacak kaydedildiğinde, Şirketimiz tarafımızdan aynı gün içinde müşteri hesaplarına otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.

TEMETTÜ NEDEN GEÇ GEÇER?

Temettünün hesaba geç gelmesinin sebebi takas işlemleridir. Temettü dağıtımı yapılacak pay sahiplerinin belirlenmesi ve takas işlemlerinin tamalanması ise 2 gün sürer, T2 olarak adlandırılan bu zaman aralığında beklenmesi gerekir.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Ziraat Bankası bilgilerine göre,

Bedelli sermaye artırımı: Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabilirler.

Bedelli Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılarımız, katılacağı bilgisini tarafımıza bildirerek gerekli nakdi kullanım tarihinin son gününde saat 12:00 ye kadar hesaplarında bulundurmak zorundadır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü vb)

Kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave kaynak talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye artırım türüdür.

Hesaplara otomatik olarak yansıtılır. Yatırımcılarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kayıtlı sermaye sisteminde bedelsiz hisse senetleri, sermaye artırımına gidilen günden (T+2) iki iş günü sonra hesabınıza geçer.

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