Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Temerrüt, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne? İşte, Temerrüt kelimesin anlamı!