Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne? - Haberler

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Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne?

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Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Temerrüt, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne? İşte, Temerrüt kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Temerrüt kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Temerrüt anlamı ne? Temerrüt ne demek?

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, -dü

Arapça temerrud

1. isim, eskimiş Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.

2. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Ek faiz ödememe durumu.

3. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

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