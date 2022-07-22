Temerrüt ne demek? Temerrüt anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Temerrüt kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Temerrüt anlamı ne? Temerrüt ne demek?

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, -dü

Arapça temerrud

1. isim, eskimiş Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.

2. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Ek faiz ödememe durumu.

3. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

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