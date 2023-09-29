Temerrüt faizi, bir borcun belirli bir tarihte ödenmesi gereken ancak vadesinde ödenmeyen kısmı için uygulanan faiz türüdür. Peki, Temerrüt faizi nedir, nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

Borçlu, vadesindeki ödemeyi yapmadığı takdirde temerrüde düşer ve borcunun vadesinden sonraki süre için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi, gecikme nedeniyle borcun daha yüksek bir maliyetle ödenmesini sağlar. Peki, Temerrüt faizi nedir, nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

TEMERRÜT FAİZİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Temerrüt faizi hesaplanırken kullanılan temel unsurlar şunlardır:

1. Ana Borç Miktarı: Temerrüt faizi hesaplamasında ana borç miktarı esas alınır. Bu, vadesinde ödenmeyen asıl borcun miktarını ifade eder.

2. Gecikme Süresi: Geciken ödemenin vadesinden ne kadar süre sonra gerçekleştiği önemlidir. Bu süre genellikle gün cinsinden hesaplanır.

3. Faiz Oranı: Temerrüt faiz oranı, genellikle belirli bir yıllık faiz oranının günlük bazda hesaplanmasıyla belirlenir. Faiz oranı, kredi anlaşmasına veya yasalara göre değişebilir.

Temerrüt faizi hesaplamak için aşağıdaki basit formül kullanılabilir:

Temerrüt Faizi = Ana Borç Miktarı x Günlük Faiz Oranı x Gecikme Gün Sayısı

Temerrüt faizinin hesaplanmasında günlük faiz oranı, yıllık faiz oranının 365 (veya bazen 360) günle bölünmesiyle bulunur. Örnek olarak, yıllık %10 faiz oranı için günlük faiz oranı şu şekilde hesaplanabilir:

Günlük Faiz Oranı = (%10 / 365)

Bu hesaplamalar, genellikle vadesinde ödenmeyen borcun kaç gün boyunca geciktiği süreye göre yapılır.

Temerrüt faizi, sözleşme şartlarına veya yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, özel bir kredi anlaşması veya yasal düzenlemeye uygun olarak hesaplama yapılmalıdır. Temerrüt faizi ödemeleri, borçlu tarafından gecikmenin giderilmesi amacıyla tahsil edilir ve genellikle ana borç miktarına eklenir.