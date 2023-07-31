Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlar, hızla yükselmeye devam ediyor. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 5'inde kaba inşaat tamamlandı. Yapımı devam eden 505 konutun yılsonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı: Kalıcı konutların yapımı hızla sürüyor

Elazığ'da kalıcı konutlarda 5'inci blok da tamamlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlar, hızla yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 5'inde kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan yapıların temelleri atılırken bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden 505 konutun yılsonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

"Mağdur olan kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz"

6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremleri Elazığ'da da hissettiklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, "Depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, ölen kardeşlerimize de baş sağlığı diliyorum. Bizde deprem bölgelerinde mağdur kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde evlerini yapıp teslim etmeyi düşünüyoruz. Umarım bir an önce vatandaşlarımıza destek olabiliriz. Şuan da Aşağıdemirtaş köyünde bulunan 505 konutun yapımını sürdürüyoruz. 26 binamız var bu binalardan 5 tanesi tamamlandı. 3 tane temelimizde de tünel kalıplarımız devam ediyor. Tamamlanan 5 binamızda ince işçilik bitti dış cephe imalatına başladık. Kaba inşaatımız diğer bloklarımızda devam ediyor. Umarım bir an önce mağdur olan kardeşlerimizin evlerini teslim ederiz. Burada yapılan konutların yılsonuna kadar depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.