Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu ve Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları sıklıkla araştırılıyor. Siyasetçi Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu ve Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. Peki, Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu? Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı?

Siyasetçi Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu ve Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu ve Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları gündeme geliyor. Temel Karamollaoğlu milletvekili oldu mu? Temel Karamollaoğlu hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı? Detaylar haberimizdedir…

TEMEL KARAMOLLAOĞLU MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Temel Karamollaoğlu 7 Haziran 1941 yılında doğmuştur. Temel Karamollaoğlu, Türk siyasetçi ve tekstil mühendisidir. 2023 Genel Seçimlerinde Temel Karamollaoğlu milletvekili adayı olmamıştır.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU HANGİ PARTİNİN BAŞKANI?

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Saadet Partisi YİK Başkanı. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanlığı görevine seçildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU HANGİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPTI?

Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı ile seçimler için bir araya gelmiştir. Millet İttifakı, kısa adıyla MİLLET, 5 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET) ve Demokrat Parti (DP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. Daha sonrasında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi ittifaka katılmıştır.