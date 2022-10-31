Temel Karamollaoğlu'nun, Saadet Partisi'nin üçüncü kez genel başkanı olduğu kongrede, salonda okuduğu şiir dikkat çekti. Peki, Temel Karamollaoğlu kimin şirini okudu, hangi şiiri okudu? İşte detaylar...

Sadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirlerken tek aday Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin üçüncü kez genel başkanı oldu.

KARAMANOĞLU KİMİN ŞİİRİNİ OKUDU?

Kongreye ise son dönemde farklı kesimlerle ilişki kurmaya çalışan Karamollaoğlu'nun okuduğu şiir damga vurdu.

SP Lideri, salonu dolduran partilileri selamlarken solcu kimliği ile tanınan Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okumayı tercih etti.

YER YÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCUYA DEK ŞİİRİN SÖZLERİNDE NE YAZIYOR?

"Bin kez budadılar körpe dallarımızı

bin kez kırdılar.

yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz

bin kez korkuya boğdular zamanı

bin kez ölümlediler

yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..."