Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Haniye'ye baş sağlığı dileklerini iletti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in son saldırılarında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye baş sağlığı dileklerini iletti.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Haniye ile telefonda görüştü. Taziyelerini sunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim rahmetiyle muamele etsin, derecelerini ali etsin. Biz gerçekten büyük bir şok yaşadık. Bugünkü bu haberle son derece vahşi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu siyonistlerin vahşetinin göstergesi olduğu kadar, bizi üzen bir başka durum ise elimizden hiçbir şey gelmiyor oluşudur. Size yardım edemiyor olmanın büyük acısını yaşıyoruz. Size sonuna kadar dua ediyoruz; bütün kalbimizle, benliğimizle. Rabb'im bir an önce bu savaşı durdursun. Bir an önce bu acılar son bulsun. Lütfen duadan başka yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen belirtin."

İsmail Haniye "Bu duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah ecrinizi versin. Duygularınız için de, taziyeniz için de teşekkür ederim. Rabbim bu vefat edenleri şehit olarak huzuruna kabul etsin, cennette buluştursun. Bu vefat edenleri, Kudüs'ün özgürlüğü yolunda vesile kılsın" dedi.