Temaki tarifi! Masterchef Temaki nedir, nasıl yapılır? Temaki Sushi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Temaki Sushi hangi ülkeye aittir?

Masterchef 16 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Temaki Sushi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Temaki Sushisi nasıl yapılır? Temaki Sushisi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Temaki Sushisi yemeği tarifi! Temaki Sushisi nasıl yapılır? Temaki nedir, nasıl bir yemek, nasıl bir ürün? Temaki Sushisi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel sushiler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği sushi Temaki tarifi oldu. Peki en güzel Temaki yemek tarifi nasıldır? Temaki yemeği nasıl yapılır? Temaki için gerekli malzemeler nelerdir? Temakitarifi! Temaki nedir, ne demek? Masterchef Temaki nasıl yapılır? Temaki hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Temaki hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

TEMAKİ NEDİR, NE DEMEK? TEMAKİHANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Temaki (el sarması), nori ile sarılmış konik şekillidir. Pilavın üstündeki malzemeler, geniş olan uçtadır. Tipik bir temaki yaklaşık on santimetre uzunluğundadır ve çubuklar ile değil, elle yenir. En iyi lezzet ve şekil için yapılır yapılmaz yenmesi gerekir, çünkü dışarıdaki nori içine konan malzemelerin nemini hızlıca emer ve gevrekliği azaltarak ısırmayı güçleştirir. Bu nedenler, önceden hazırlanmış temaki'ler plastik film ile kaplıdır ve yenmeden hemen önce açılmalıdır.

TEMAKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Nori yosunu (deniz yosunu) yaprakları

Sushi pirinci

Taze deniz ürünleri (örneğin somon, ton balığı, karides) veya sebzeler (örneğin avokado, salatalık, havuç)

Susam yağı veya mayonez (isteğe bağlı)

Soya sosu, wasabi ve zencefil (servis için)

TEMAKİ NASIL YAPILIR?

Sushi Pirincini Hazırlama:

Sushi pirincini yıkayarak temizleyin. Yıkama sırasında suyun berraklaşana kadar iyice yıkayın.

Yıkanmış pirinci suyu süzmesi için bir süzgece koyun ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

Pirinci pişirme talimatlarına göre pişirin. Pişirirken pirincin yumuşak ama yapışkan olmasına dikkat edin.

Pişen pirinci bir tahta veya cam kaba alın. Üzerine sushi sirkesi veya özel sushi sirke karışımını dökün. Karıştırarak soğumaya bırakın.

Nori Yosunu Hazırlama:

Nori yosunu yaprağını yarım daire şeklinde kesin. Yarı çap şeklinde ikiye kesilmiş bir üçgen yaprak elde etmelisiniz.

Temaki Sushi Yapımı:

Kesilmiş nori yosununun geniş kısmına ince bir tabaka halinde sushi pirincini yayın.

Pirincin ortasına taze deniz ürünleri veya sebzeleri yerleştirin.

Nori yosununun geniş kısmını dolgu malzemeleri üzerine kapatın ve elinizle rulo şeklinde sarın. İsterseniz ucunu hafifçe bastırarak sabitleyebilirsiniz.

Bir temaki sushi rulosu elde ettikten sonra, istediğiniz diğer temaki sushi rulolarını da aynı şekilde yapın.

Sunum ve Servis:

Kesilen tarafı yukarıda olacak şekilde temaki sushi rulolarını servis tabağına yerleştirin.

Wasabi, zencefil ve soya sosunu servis tabağına ekleyin.

Temaki sushi rulolarını tüketirken, üzerine isteğe bağlı olarak susam yağı veya mayonez sürerek lezzetini artırabilirsiniz.

Temaki sushi yaparken deniz ürünleri, sebzeler ve diğer malzemeleri kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Ruloları elde tutarken, hafifçe yemek kaşığı şeklinde bükerek yemek daha kolay olabilir.